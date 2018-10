Unter dem Titel “USR goes Wiesn – die geile Acht” fiel am Donnerstag mit dem Anstich des ersten Bierfasses durch Bürgermeister Henri Haine der Startschuss zum viertägigen Oktoberfest in Rümelingen.

Von Marc Gatti

Auch wenn es sich um das letzte Oktoberfest des Jahres handelt, so waren sich die Besucher einig: In Rümelingen wird am besten gefeiert. Ob Politiker, Sportler, B- oder C-Promis, allesamt trafen sie sich bei den Festzeltwirten Laura und Gérard Jeitz. Die beiden leisten nicht nur beim Oktoberfest, sondern das ganze Jahr über ehrenamtliche Arbeit und setzen sich unermüdlich für die US Rümelingen ein.

Bereits am Eingang des großen Festzeltes am Marktplatz nahe den “Sauerwiesn” mit seinen 850 Sitzplätzen wurden alle aufs Herzlichste vom Vereinspräsidenten empfangen und zu ihren zugewiesenen Plätzen geführt. Mehr als 120 ehrenamtliche Helfer waren an den vier Tagen mit Herzblut im Einsatz. Sie schleppten tausende Maß Bier zu den durstigen Kehlen.

Auch gegen den Hunger war man gewappnet. An drei großen Schwenkgrills wurden Schweinshaxen nach Rümelinger Geheimrezeptur gegrillt. Neben diesen traditionellen Haxn und Hendln, den Fleisch- oder Käsebrettern und den Thüringer Bratwürsten wurden ebenfalls vegane und Gluten-freie Gerichte angeboten.

Alles friedlich

Zum Opening am Donnerstag wurde den Sponsoren und geladenen Gästen des Rümelinger Fußballvereines von der einheimischen Stimmungskanone Lisa Mariotto zusammen mit DJ Seppi eingeheizt. Am Freitag- und Samstagabend, wo das Zelt bis auf den letzten Platz gefüllt war, stieg die Sause jeweils ab 19 Uhr, wobei DJ Al auf seine bekannte Art und Weise das Zelt zusammen mit u.a. Cordula Grün auf Temperatur brachte, ehe mit den Rockaholixs Buam, einem Direktimport der Münchener Wiesn, das Zelt bebte.

Trotz vollem Hause hatte die anwesende Sicherheitsfirma mit ihren zehn Mitarbeitern wenig Arbeit mit dem feiernden Volk. Gemütlicher ging es dann am Sonntag weiter. Nach einem ausgiebigen Frühschoppen stieg ab dem Mittagstisch die Abschlusskundgebung unter dem Motto “End Goad, alles Goad”.