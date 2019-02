Im Rahmen der monatlichen Verkehrskampagne wurden im Januar insgesamt 466 Kontrollen durchgeführt. Im Fokus stand hauptsächlich die Überprüfung der mitgeführten Bordpapiere. Neben der Gültigkeit wurde auch kontrolliert, ob alle nötigen Dokument regelkonform waren.

In über 200 Fällen wurde diesbezüglich ein Verstoß festgestellt und geahndet.

Zwischen dem 14. und dem 20. Januar stellte die Polizei 477 kostenpflichtige Verwarnungen aus. Kontrolliert wurde neben den Fahrzeugpapieren auch, ob das Nummernschild zu erkennen war. Die Beamten überprüften zudem, ob die Frontscheibe klare Sicht gewährleistet. Wer mit einem defekten Licht oder unangeschnallt unterwegs war, wurde ebenfalls verwarnt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Die Polizei nutzte zudem die sozialen Netzwerke, auf die unterschiedlichen Verstöße hinzuweisen und vor den Gefahren zu warnen. Die Fahrer wurden natürlich auch mündlich auf die Risiken der eingeschränkten Sicht aufmerksam gemacht.

Aufgrund der winterlichen Bedingungen wurden am Mittwoch und am Donnerstag mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. So zum Beispiel in Sanem in der rue des Acacias, wo wegen des Verstoßes gegen Artikel A 046-01 14 Fahrer verwarnt wurden. Der besagte Artikel verlangt, dass Front- und Heckscheibe frei von Schmutz und Schnee zu halten sind. Eine eingeschränkte Sicht stellt ein Sicherheitsrisiko für den Fahrer selbst wie auch andere Verkehrsteilnehmer dar.

Die Polizei weist darauf hin, dass Winterreifen bei den aktuell herrschenden Witterungsbedingungen Pflicht sind. Ist dies nicht der Fall, wird neben der gebührenpflichtigen Verwarnung von 74 Euro das beanstandete Fahrzeug vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrzeughalter muss dann auch für die Kosten des Abschleppdienstes aufkommen. Bis gestern Nachmittag mussten in diesem Sinne 15 Fahrer ihren Wagen stehen lassen.