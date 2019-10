Die „Ecole d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg“ (EHTL), den meisten wohl unter „Hotelschoul“ bekannt, soll relokalisiert werden. Dies geht aus einer Antwort von François Bausch („déi gréng“), Minister für öffentliche Bauten, auf eine parlamentarische Anfrage hervor.

Das momentane Gebäude erlaube es laut Minister Bausch nicht mehr, das schulische Angebot auszuweiten. Demnach wurde entschlossen, einen neuen Gebäudekomplex an anderer Stelle zu bauen, in den die Schule umziehen soll. Das aktuelle Gebäude soll anschließend renoviert werden. Ein neuer Standort steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Gesichert ist jedoch, dass die Schule auf dem Gebiet der „Nordstad“ ein neues Zuhause finden wird und dass das Lehrhotel Alexis Heck in Diekirch bestehen bleibt.

Im März 2018 wurde erst die Namensänderung und die Erweiterung des Schulangebots vorgestellt.