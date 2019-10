Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Fingig stellt die Polizei vor ein Rätsel. Ein Zeugenaufruf soll die laufenden Ermittlungen voranbringen.

Die Feuerwehr konnte den Brand, der in einem Haus in Fingig ausgebrochen war, schnell unter Kontrolle bringen. Niemand wurde verletzt, es blieb beim Sachschaden. Die Beamten konnten Brandstiftung nicht ausschließen, deshalb bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die am 21. Oktober zwischen 10.30 und 11 Uhr in der Nähe des Tatorts gesehen wurden, sind umgehend der Differdinger Polizei unter der Nummer 244-53-1000 zu melden. Die Polizei merkt an, dass der Zugang zum Einfamilienhaus über einen Feldweg führt, der zwischen zwei anliegenden Wohnhäusern liegt.