Ein Motorradfahrer ist am Freitag, 27.9, in Luxemburg tödlich verunglückt. Das teilt die Polizei Luxemburg mit. Kurz vor 13 Uhr habe eine Motorradgruppe den CR360 von Michelbuch in Richtung der Kreuzung Bissen/Vichten befahren, als einer der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor, quer über die regennasse Straße rutschte und in den linksseitigen Straßengraben geriet. Dabei prallte der 52-jährige Belgier aus Waterloo gegen einen Zaunpfosten. Er verletzte sich dabei tödlich.

Begleiter aus der Gruppe wurden vom psychologischen Service des CGDIS (“Corps grand-ducal d’incendie et de secours”) betreut. Die Strecke wurde bis 15.30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. fgg