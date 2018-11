Mehrere Monate haben Polizeibeamte aus Diekirch ermittelt – am vergangenen Donnerstag schlugen sie zu. Wie die Pressestelle der Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilte, gingen den Beamten vier Drogenhändler in Esch/Sauer ins Netz. Ein weiterer Verdächtiger wurde in Esch/Alzette festgenommen.

Bei Hausdurchsuchungen fanden die Polizisten insgesamt zwei Kilogramm Marihuana und 270 Gramm Amphetamine. Zudem beschlagnahmten sie 800 Euro Bargeld, Waffen und zwei Fahrzeuge.