Mit sieben Metern Breite und zwei Metern Höhe nimmt die neue “Visualization Wall” die Wand eines ganzen Raumes im “Luxembourg Institute of Science and Technology” ein. Das innovative Tool wurde am Mittwoch eingeweiht und soll Forschern künftig helfen, große Datenmengen zu veranschaulichen und dadurch besser zu verstehen.

Auf den ersten Blick ist es nur ein riesiger Bildschirm, doch es steckt viel mehr dahinter: Der Bildschirm ist interaktiv und kann mit bis zu 32 Touch-Interaktionen gleichzeitig betätigt werden. Zusätzlich kann das LIST auf eine Reihe von Tools zurückgreifen, die auf verschiedene Art und Weise mit der “Wall” interagieren.

“Die Visualization Wall bringt menschliche und artifizielle Intelligenz zusammen”, sagte Thomas Kallstenius, CEO des LIST, am Mittwoch bei der Einweihung. Dadurch würde Entscheidungsträgern geholfen, komplexe Aufgaben zu lösen. Zudem entstehe durch das neue Tool eine neue Art der Zusammenarbeit innerhalb des Instituts.

Die Idee, eine solche Wand in Luxemburg anzuschaffen, kam 2015 erstmals auf, als Mitarbeiter des LIST zu Besuch in einem amerikanischen “NASA Center” waren. Dort steht ein ähnlicher Bildschirm, erklärte Lucien Hoffmann, Direktor der Abteilung “Environmental Research and Innovation”. Im Bereich der Erdbeobachtung, in der sein Team besonders aktiv ist, würde die Wand in Zukunft sehr hilfreich sein – aber auch in vielen anderen Forschungsgebieten von der Biotechnologie über erneuerbare Energien bis hin zu Krisenmanagement.

“Wir haben heutzutage immer mehr Computerdaten und es wird eine immer größere Herausforderung, diese zu verstehen”, sagte Benoît Otjacques, Head of Environmental Informatics des Instituts. Die “Visualization Wall” werde genau hierbei eine große Hilfe sein.

Die Wand hat zwischen 500.000 und 600.000 Euro gekostet und wurde vom “European Regional Development Fund” (Feder) finanziell unterstützt. Sie ist einzigartig in der Großregion und sehr selten in Europa. Die “Visualisation Wall” des LIST entspricht der neuesten Technologie, die es zurzeit auf dem Markt gibt.