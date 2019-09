Die Gemeinde Esch will den Verkehr in der Stadt reduzieren und unternimmt immer mehr, um dieses Ziel zu erreichen. Pünktlich zur „Rentrée“ und zur europäischen Mobilitätswoche hat der „Sport- a Kulturbus“ am 16.9. seinen Dienst aufgenommen. Ein Pilotprojekt, dessen Testphase noch bis Dezember 2019 vorgesehen ist.

Das Konzept ist clever: Ein Bus fährt die jungen Escher zu ihren außerschulischen Aktivitäten, ob diese nun sportlicher oder kultureller Natur sind, und bringt sie anschließend wieder nach Hause.

Das ermöglicht Eltern etwas Entspannung im stressigen Alltag, weil ihnen eine Aufgabe abgenommen wird, es sind weniger Autos innerhalb der Stadt unterwegs und auch Kindern, deren Eltern nicht die Möglichkeit oder Zeit haben, ihre Sprösslinge zu fahren, wird somit ermöglicht, stressfrei zu den Veranstaltungen zu gelangen. Die Rundfahrt des Busses führt an Schulen und Lyzeen vorbei und hält am Konservatorium sowie an den weniger zentral gelegenen Trainingsplätzen der Escher Jeunesse.

Im 40-Minuten-Takt

Insgesamt gibt es 13 Haltestationen und der Bus bietet Platz für 18 Kinder. Die Haltestelle am Escher Bahnhof ermöglicht den Umstieg auf den „Gaalgebus“, der die Jugendlichen zu sportlichen Aktivitäten, die dort stattfinden, fährt. Der „Sport- a Kulturbus“ ist montags bis freitags im 40-Minuten-Takt unterwegs. Montags, mittwochs und freitags beginnt die erste Runde um 16 Uhr, dienstags und donnerstags um 14 Uhr. Die letzte Fahrt wird immer um 22 Uhr angetreten.

Bisher ist der Bus völlig neutral gestaltet und lediglich dadurch zu erkennen, dass ein Schild mit der Aufschrift „Sport- a Kulturbus“ vorne im Fenster liegt. Der definitive Bus, der im nächsten Jahr in den Einsatz kommen soll, wird allerdings erkennbar in den Farben Blau und Weiß der Escher Gemeinde bedruckt. Nach der Testphase werden Größe, Rundfahrt des Busses sowie Fahrtzeiten an die Nachfrage angepasst, so Bürgermeister Georges Mischo (CSV). Der neue Dienst ist völlig kostenfrei.