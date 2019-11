Gleich drei Fahrzeuge waren am Donnerstagabend in einen Auffahrunfall in der route d’Erpeldange in Diekirch verwickelt. Dabei wurde eine Fahrerin so schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Einer der beteiligten Fahrer stand unter erheblichem Alkoholeinfluss: Der maximal zulässige Höchstwert wurde beim Test fast über das Dreifache überschritten. Der Führerschein des Trunkenbolds wurde eingezogen und er erhielt ein provisorisches Fahrverbot.

Nur kurze Zeit später, gegen 18.15 Uhr stieß eine Streife in der rue d’Asselborn in Ulflingen auf einen verunfallten Fahrer. Sein Wagen hatte einen Plattfuß und er dabei war den Reifen auszutauschen. Die Polizisten wollte helfen, aber bei der näheren Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer gegen ein unbekanntes Objekt gestoßen sein muss, da die Felge beschädigt war. Beim weiteren Gespräch mit dem Fahrer rochen die Polizisten Alkohol und er musste sich einem Test unterziehen. Der ergab einen so hohen Wert, dass der Führerschein eingezogen und ihm ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt wurde.

Eine dritte betrunkene Fahrerin verlor in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der rue de Kirchberg in Luxemburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie prallte zuerst gegen eine Mauer, dann gegen ein Absperrgitter und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Drei geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt. Auch ihr wurde der Führerschein eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.

In Zolwer kollidierte ein Fahrer gegen 03.20 Uhr am Freitagmorgen fast mit einem Streifenwagen, als der Fahrer auf die Gegenfahrbahn lenkte. Dabei war er aber so schnell unterwegs, dass obwohl beide Streifen sofort wendeten, das Fahrzeug nicht mehr gesichtet werden konnte. Als die Polizisten an der Wohnadresse des Fahrzeugbesitzers eintrafen, trafen der Fahrer beim Einparken an. Sie mussten feststellen, dass der Fahrer nicht nur stark betrunken war – der zulässige Höchstwert wurde beim Test um das Doppelte überschritten – sondern er noch dazu sein 5-jähriges Kind mit im Auto hatte. Auch sein Führerschein wurde eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.

Zwei weitere Führerscheine zogen Polizisten in Weiler-la-Tour und Luxemburg ein. Auf der Strecke Schlammestee trafen Polizisten auf ein im Graben liegenden Wagen. Der Unfallfahrer wurde nicht verletzt, kassierte aber wegen seinem hohen Alkoholniveau ein provisorisches Fahrverbot.