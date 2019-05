1985 beschloss der damalige Kulturminister Robert Krieps (LSAP), die Industriekultur zu fördern. Seine aktuelle Nachfolgerin Sam Tanson („déi gréng“) zeigt sich ebenfalls am Thema interessiert. Am Dienstag stattete sie dem Minettpark Fond-de-Gras einen Besuch ab.

Anlass war die offizielle Wiederinbetriebnahme der 1891 gebauten Lok AL T3 6114, welche zur Loksammlung des „Service des sites et monuments nationaux“ (SSMN) des Kulturministeriums gehört, mit deren Betrieb die Museumsbahn Train 1900 im Fond-de-Gras beauftragt ist. Diese Maschine gehörte einst den „Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen/Réseau Alsace-Lorraine“ (EL/AL).

Dampf und Natur: Der Einweihungszug wird am Haken der frisch revidierten und festlich beflaggten AL T3 6114 bereitgestellt

Dampfloks müssen von Gesetzes wegen alle fünf Jahre einer Generalrevision unterzogen werden. An der letzten Operation dieser Art waren u.a. das Atelier Fond-de-Gras sowie das Dampflokwerk Meiningen (DLW) der Deutschen Bahn beteiligt, das bei der Inbetriebnahme in Fond-de-Gras von ihrem Vertriebsmanager Dipl.-Ing. Thomas Beyer vertreten wurde.

Gewürdigt wurde am Dienstag aber auch das Wirken von Jean-Claude Schumacher, der seit 1985 beim SSMN für den Bereich Industriekultur verantwortlich war und nun in den Ruhestand getreten ist. Dies durch Ministerin Tanson, SSMN-Direktor Patrick Sanavia sowie die Vereinspräsidenten Romain Baumann (Train 1900), seinen Vorgänger Albert Wolter und Raphaël Feller (Minièresbunn Doihl, MBD).

Nach der Einweihung der Lok fand eine Fahrt mit der MBD durch die Bergwerksgalerie, die vom Doihl nach Lasauvage führt, statt, wo die Museumsbahner einen sympathischen Empfang veranstalteten. Als Nächstes wird übrigens eine dem SSMN gehörende elektrische AEG-Grubenlok in Meiningen wieder aufgearbeitet.

Mehr Infos finden Sie unter www.minettpark.lu.

Demnächst in großer Revision: die Grubenlok 19R der MBD