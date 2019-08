Meteolux hat am Donnerstagnachmittag eine Wetterwarnung für das ganze Land veröffentlicht. Seit 14 Uhr gilt der gelbe Alarm, lokale gewittrige Starkregenschauer werden erwartet. Allerdings ist es bis in die frühen Abendstunden trocken geblieben.

Der Wetterdienst Météo Boulaide rechnet für den Abend im äußersten Norden des Landes mit einem Gewitter und starkem Regen. Der Rest des Landes bleibt am späten Nachmittag von den Wettergebaren verschont, im Laufe des Donnerstagabends soll es aber auch dort regnen. Gewitter sind ebenfalls möglich.

In der Nacht geht das Niederschlagsrisiko wieder zurück. Am Mittwoch erwarten Meteolux und Météo Boulaide kräftige Regenschauern, Gewitter könnten vereinzelt auftreten. Am Donnerstag soll es den beiden Wetterdiensten zufolge trocken bleiben.