Ein verletzter Mann wurde in Luxemburg-Stadt am Dienstagabend bei der Polizeidienststelle am Bahnhof vorstellig. Er gab an, nach einer Prügelei von einer anderen Person mit einem Messer angegriffen worden zu sein.

Der mutmaßliche Täter habe den Mann in einer Bar angesprochen und aufgefordert, ihm Geld auszuhändigen. Als er sich weigerte und sich auf den Heimweg machte, verfolgte ihn der mutmaßliche Täter bis zum Bahnhof, und bedrohte ihn mit einem Messer, sagte der Verletzte der Polizei. Er sei daraufhin in den Bus eingestiegen, wo es jedoch erst zu einer verbalen Auseinandersetzung, dann zu einer Prügelei kam. Der Täter habe ihn dann, nachdem sie den Bus wieder verlassen hätten, mit dem Messer angegriffen und verletzt.

Während für den verletzte Mann ein Rettungswagen gerufen wurde, leiteten die Beamten eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein. Der konnte allerdings nicht gefunden werden.