Am Montagabend wurde ein Mann gegen 22 Uhr in der Kanalstraße in Esch überfallen. Eine ihm unbekannte Person drückte ihn gegen eine Mauer. Währenddessen nahm ein anderer die Umhängetasche des Opfers an sich. Die beiden Täter drohten dem Mann anschließend und rieten ihm dazu, keinem von dem Vorfall zu erzählen, bevor sie sich auf Fahrrädern der Gemeinde davonmachten.

Das Opfer benachrichtigte gleich die Polizei, die beiden Männer konnten daraufhin noch am Bahnhof geschnappt werden.