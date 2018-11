Ein unbekannter Täter hat am Montag in der avenue de la Gare einen Mann am Bankautomaten überfallen. Er bedrohte den Mann, indem er ihm einen Gegenstand an den Rücken drückte und behauptete, es sei eine Waffe. Der Angreifer forderte, dass das Opfer ihm das Geld übergibt. Kurz darauf ergriff der Täter die Flucht. Die Polizei leitete die Ermittlungen ein.