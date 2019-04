Die Luxemburger Police Judiciaire hat in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden wegen Menschenhandel und Zuhälterei in einem Trierer Bordell ermittelt. Am 16. April 2019 führte die Polizei eine Hausdurchsuchung in einem Bordellclub durch.

Zwei Personen wurden festgenommen und müssen sich vor der luxemburgischen Justiz verantworten. Eine der Personen wurde bereits im Oktober 2018 in Luxemburg festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.