Zwei Sekunden nicht aufgepasst, und schon ist das Kind weg … Damit den Eltern, Erziehern und den verlorenen Kleinen in dieser Schrecksituation schnell geholfen werden kann bietet die Polizei Luxemburg auch in diesem Jahr wieder ihren Service „verlorene Kinder“ auf der Schueberfouer an.

Erziehungsberechtigte können ihre Kinder schon im Voraus per E-Kommissariat anmelden indem sie ein Formular ausfüllen. Dort werden alle wichtigen Informationen, wie etwa der Name des Kindes, der des Erziehungsberechtigten und dessen Telefonnummer vermerkt. Besucht man die Schueberfouer, können die Familien oder Kindergruppen mit Erwachsenenbegleitung direkt am Eingang der Kirmes den Stand der Polizei aufsuchen. Dort werden Aufkleber mit dem Namen des Kindes, der Nummer der Polizeistelle und einem Code ausgestellt. Mit Hilfe diesem kann die Polizei dann auf die Kontaktinformationen der Eltern oder des Erziehungsberechtigten zurückgreifen.