Der Käse der Société Fromagère de la Brie vom französischen Produktionsstandort St. Siméon könnte von Listerien befallen sein. Das meldet die Luxemburger Lebensmittelbehörde am Montag. Die gesamt Produktion wird vom Hersteller zurückgerufen.

In Frankreich erkrankten einige Menschen, die den Käse zuvor verzehrt hatten, an Listeriose. Einige Kaufhäuser in Luxemburg haben den Rückruf des Produkts bei der Lebensmittelbehörde gemeldet.

Bereits gekaufte Produkte sollten keinesfalls gegessen werden. Würden Fieber und Kopfschmerzen nach Verzehr des rohen Produkts auftreten, sollten diese Personen sofort einen Arzt aufsuchen. Besonders bei Kindern und schwangeren Frauen sei äußerste Vorsicht geboten. Dies könnten Anzeichen einer Listeriose sein.

Liste der betroffenen Produkte:

Dénomination : crème en vrac et fromages de type Brie, coulommiers, chevru, chatel, marquise, saint-simeon, vignelaits, bayard, jean de brie, brillat-savarin, creme de france, explorateur, morin, fromage a la truffe d’ete, le coeur de la fromagere, coulommiers 45% reflet de france



Marque commerciale : societe fromagere de la brie



Présentation : emballé ou à la coupe

Portant l’estampille : FR 77 432 001 CE et FR 77 436 001 CE

LOTS concernés : tous

DLC concernées : toutes à compter du 10/02/2019

Dénomination :brie de meaux, brie de melun, brie le montereau, montereau poivre, coulommiers, orvannais



Marque commerciale : Loiseau

Présentation : emballé ou à la coupe

Portant l’estampille : FR 77 001 001 CE

LOTS concernés : FB19xxxx, voir liste ci-dessous

DLC concernées : toutes DLC

brie de meaux : fb190104, 190105, 190116, 190121, 190129, 190204, 190214, 190215, 190304, 190305, 190412

brie de melun : fb190104, 190221

brie le montereau : fb190103, 190121, 190125, 190204, 190205, 190208, 190213

montereau poivre : fb190102, 190107, 190114, 190121, 190211, 190225

coulommiers : fb190102, 190107, 190114, 190121, 190131, 190201, 190205, 190213

orvannais : fb190110, 190117, 190131, 190214, 190220, 190227, 190306, 190322



Dénomination : boule de raisin, brie aux brisures de truffes, brie a la moutarde, brie au poivre, brie de chevru, brie de melun, camembert bleu d’auvergne, chanteraine, coulommiers jeune, coulommiers fourre aux noix, cremeux au poivre, fleuricreme, plateau du voyageur



Marque commerciale : Hennart

Présentation : emballé ou à la coupe

Portant l’estampille : FR 62 215 030 CE

LOTS concernés : tous

DLC concernées : toutes

Dénomination : brie de meaux aop jeune, brie de meaux aop ½ affine



Marque commerciale : Hennart

Présentation : emballé ou à la coupe

Portant l’estampille : FR 62 215 030 CE

LOTS concernés : voir liste ci-jointe

DLC concernées : voir liste ci-jointe

Dénomination : brie, brillat savarin, brie de nangis



Marque commerciale : Beillevaire

Présentation : emballé ou à la coupe

Portant l’estampille : FR 44 087 045 CE

LOTS concernés : voir liste ci-jointe

DLC concernées : voir liste ci-jointe