Zwei Männer traten am Donnerstagmittag an einer Haltestelle in der avenue Monterey die hintere Tür eines Busses ein, als gerade ein paar Passagiere einsteigen wollten. Im Bereich der Fahrerkabine ist es dann zu einem leichten Gerangel gekommen. Dabei wurde aber die Frontscheibe stark beschädigt.

Die Täter flüchteten in Richtung Merl. Doch sie kamen nicht weit und wurden nach kurzer Fahndung gestellt. Wie sich herausstellte, waren beide Personen stark alkoholisiert. Es wurde Strafanzeige gegen sie erstellt.