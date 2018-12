Ein Mann hat am Mittwochnachmittag eine Apotheke in der avenue de la Gare in Luxemburg betreten, sich kurz umgeschaut und dann den Laden wieder verlassen. Kurze Zeit ist der Mann zurückgekehrt, hat Ware aus dem Regal genommen und ist geflüchtet. Der Dieb konnte auf Überwachungsbildern identifiziert werden.

Die Polizei leitete eine Fahndung im Bahnhofsviertel ein. Eine Polizeistreife hat den Mann etwas später vor der Apotheke angetroffen und konnte ihn als Dieb identifizieren. Der Mann wurde festgenommen.