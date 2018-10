Die “Street View”-Autos von Google sind ab diesem Montag wieder in Luxemburg unterwegs. Die luxemburgische Datenschutzbehörde hat dem amerikanischen Internetgiganten grünes Licht gegeben, um die Bilder zu aktualisieren.

Vier Jahre ist es her, dass die “Street View”-Funktion von Google in Luxemburg aktiviert wurde. Sie ermöglicht das Land vom Bildschirm aus zu erleben, als spaziere man gerade durch die Straßen. Mittlerweile wurden fast 100 Länder von den auffälligen Autos bereist, auf denen eine 360-Grad-Kamera montiert ist.

Luxemburg ist fast vollständig kartografiert, doch die Bilder werden regelmäßig aktualisiert. Die Autos werden drei Wochen lang unterwegs sein. Die Gesichter und Autokennzeichen werden auf den Bildern, wie von der luxemburgischen Datenschutzbehörde CNPD vorgesehen, von Google unkenntlich gemacht. Wer fotografiert wurde, kann sich laut einer Mitteilung der CNPD beim Internernetgiganten beschweren und so zum Beispiel einfordern, dass ein Haus unkenntlich gemacht wird. Auch Gesichter und Autos können auf Nachfrage stärker verpixelt werden.

Diese Bereiche von Luxemburg wurde von den “Street View”-Autos fotografiert.

Der Dienst ist nicht unumstritten. So auch in Luxemburg. Die ersten Bilder wurden von Google bereits im Jahr 2009 geschossen. Erst fünf Jahre später gab die CNDP grünes Licht zur Veröffentlichung. Die Behörde meinte damals, dass zahlreiche Datenschutzauflagen beim ersten Durchgang nicht respektiert worden waren.

“Street View” hat weltweit zu skurrilen Schlagzeilen geführt. So wurden beispielsweise Fremdgänger und Paare beim Geschlechtsverkehr “erwischt”. Der Dienst wurde 2007 in den Vereinigten Staaten gestartet. Mittlerweile kann man in Japan die Straßen über “Street View” sogar aus der Perspektive eines Hundes erleben. Die Bilder wurden auch auf eher exotischere Orte ausgeweitet, die man besuchen kann. Beispielsweise die internationale Raumstation ISS oder Ölplattformen in der Nordsee.