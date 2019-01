Am Donnerstagabend fand der ordentliche Kongress des LSAP-Bezirks Norden in der Larei in Vianden statt.

Im Laufe des Abends wurde der neue Bezirksvorstand gewählt. Unter den 22 Kandidaten, die allesamt aufgenommen wurden, waren viele neue Gesichter, unter ihnen auch Tina Koch aus der Clerfer Sektion. Wenn auch die restlichen Posten noch im Laufe der nächsten Tage zu besetzen bleiben, so wurde aber bereits in Vianden bekannt, dass der LSAP-Bezirk Norden ab sofort mit Tina Koch eine neue Präsidentin hat.

Wir werden in unserer Printausgabe vom Samstag auf diese Jahresversammlung zurückkommen.