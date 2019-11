Von Paul Huybrechts

Yves Marchi, Präsident der Kultur, Sport- und Freizeitkommission, begrüßte die Ehrengäste, Aussteller und Besucher dieses traditionellen Marktes. Besonders erfreute ihn die Präsenz von vier Ausstellern, „Fair-Trade Schëffleng“, „Atelier Kléiblat“, „Jeunes pour un monde uni“ und „Tanami – Herzen zu jeder Zeit“, die ihren Erlös einem guten Zweck zugute kommen lassen.

In den kommenden Wochen werde so einiges im „Hall polyvalent“ geboten, verkündete Bürgermeister Paul Weimerskirch. An diesem Wochenende waren die Hobbykünstler dran, am kommenden Wochenende stattet dann der Nikolaus den Kindern einen Besuch ab, eine Woche danach findet die Seniorenfeier hier statt und nochmals eine Woche danach die Personalfeier der Schifflinger Gemeinde.

Weimerskirch hob die Stände hervor, die ehrenamtlich für einen guten Zweck tätig sind. Generell fördere ein Hobby die Fantasie, habe viel mit Leidenschaft zu tun und gebe einem die Genugtuung, etwas selber geschaffen zu haben. Viele kreative Seelen hatten in ihren Ateliers und Wohnzimmern gearbeitet, um an diesem Wochenende mit einem vielfältigen Angebot aufwarten zu können. Die Auswahl, um das passende Geschenk für Weihnachten zu finden, war groß. Für die Kinder gab es zudem ein kleines Bastelatelier, am Sonntag waren „Saxitude“ für die musikalische Unterhaltung zuständig.