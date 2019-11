Gemeint ist der heute 36 Jahre alte David Viaggi. Von 2011 bis 2017, als Bissen noch eine Majorzgemeinde war, saß er unter Bürgermeister Jos Schummer im Schöffenrat. 2017 wählte Bissen zum ersten Mal nach dem Proporzsystem, und obschon Viaggi („Är Leit“) als Erstgewählter aus diesen Wahlen hervorging, konnte die CSV damals 6 von insgesamt 11 Sitzen gewinnen. Und so besetzte die CSV den gesamten Schöffenrat.

Vor allem – aber nicht nur – das Google-Projekt sorgte in dieser jungen Proporzgemeinde schnell für Unstimmigkeiten, die in diesem Jahr sogar zu einem Wechsel des kompletten Schöffenrates führten. Der neue Bürgermeister David Viaggi hat nun ein schweres Erbe angetreten. „Am Dienstagabend saßen wir mit Verantwortlichen von Google zusammen. Endlich bekam das angekündigte Megaprojekt für uns ein Gesicht“, so ein sichtlich erleichterter, aber noch nicht ganz überzeugter Bürgermeister. „Ich habe das Gefühl, dass es nun in puncto Transparenz in diesem doch umfangreichen Dossier langsam besser wird. Es ist aber bis jetzt nur so ein Gefühl.“

Obschon Google jetzt definitiv seinen Willen bekundet habe, mit einem Datencenter nach Bissen zu kommen, blieben weiterhin viele Fragen offen. „Wir wissen zwar nun, dass die Bauzeit keine, wie bis dato behauptet, zehn Jahre beträgt, sondern insgesamt vier Jahre. Es soll in zwei Phasen von jeweils 18 bis 24 Monate gebaut werden. Die gesamte Anlage soll spätestens 2030 betriebsbereit sein.“

David Viaggi, der sich zusammen mit seiner Fraktion bei der Abstimmung zur Umklassierung eines 33 Hektar großen Areals in eine „Zone spéciale Datacenter“ im Januar dieses Jahres noch seiner Stimme enthielt, muss nun Farbe bekennen. Kein leichtes Unterfangen für den jungen Bürgermeister, ist er einerseits seit 2009 Mitglied der LSAP, also der Partei, der auch Wirtschaftsminister Etienne Schneider angehört, andererseits aber die Bedenken seiner Mitbürger berücksichtigen muss.

Als langjähriger Fußballspieler ist David Viaggi ein Teamplayer, was im komplizierten Google-Dossier von Vorteil sein könnte. Er weiß aber auch, wie schnell man ins Abseits laufen kann. Apropos: Seit Monaten ist die Regierung in Sachen Datencenter Bissen im Abseits – oder sollte man sagen, schon in den Kabinen? „Unsere Regierung ist stolz darauf, dass sich Firmen wie Google in Luxemburg niederlassen, doch wir können als Gemeinde nicht alles alleine stemmen. Wir sind auf die Hilfe aus der Hauptstadt angewiesen.“