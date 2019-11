Die Pfadfindergruppe „Les Diables Rouges“ besteht seit nunmehr sechs Jahren und man ist stolz auf das, was man durch ehrenamtlich geleistete Arbeit erreicht hat. Die Mitgliederzahl ist seither stetig gestiegen – ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, wie Präsidentin Annette Welter anmerkte. Sie sprach damit die Problematik rund um das Chalet in der rue André Koch an. Eigentlich habe man diese Generalversammlung schon im renovierten Pfadfinderheim abhalten wollen, doch wurden die Umbaupläne vom Umweltministerium verworfen, da das besagte Chalet in einer Grünzone liegt und demnach der Bau nicht vergrößert werden darf.

Viele Escher Vereine haben nicht die geeigneten Einrichtungen

Nicht weniger als 23 Aktivitäten waren dem Tätigkeitsbericht der „Diables Rouges“ zu entnehmen, wobei die Teilnahme an den Aktivitäten der FNEL, eigene Organisationen und die Beteiligung an den Feierlichkeiten der Gemeinde den Hauptteil bildeten. Für die kommende Saison sind Teilnahmen am Winterfest des Tierparks, am Nikolaus-Umzug, an der Kavalkade und am Nationalfeiertag vorgesehen. Weiter stehen ein „Explo Scouten“, „Sixerdaag Wëllef“, „Patrullecheffe-Weekend“, der „Beaverfunday“ und das „Pow Wow“ am „Misärshaff“ im Ösling auf dem Programm. Die „Diables Rouges“ bestehen aktuell aus 52 Mitgliedern in den Gruppen „Beaver“, „Wëllefcher“, „Explorer“, „Guiden a Scouten“, davon sind acht Chefs und fünf Vorstandsmitglieder. 2018 wurde ebenfalls die neue Fahne eingeweiht. Aus dem Vorstand austretend ist Gründungsmitglied Guy Schubert, der viel zum Erfolg dieser Sektion beigetragen hat, jetzt aber anderen Verpflichtungen nachgeht. In Anerkennung seiner Freundschaft und Leistungen erhielt er ein Abschiedsgeschenk aus den Händen von Präsidentin Annette Welter.

Schöffe Pim Knaff bedankte sich im Namen der Gemeinde für die vielen Aktivitäten, hinter denen viel Aufwand und viel Zeit stehe. Das Vermitteln der Pfadfinder-Werte werde gerne von der Gemeinde unterstützt. Leider habe man für viele Escher Vereine nicht die geeigneten Einrichtungen. Ein Containergebäude könnte eine gute und schöne Alternative für die „Diables Rouges“ sein. Diogo Costa, „Commissaire au programme“, überbrachte indes die besten Glückwünsche der FNEL für die rege Teilnahme an deren Aktivitäten. Unter „Verschiedenes“ gab Gemeinderat Christian Weis den Anstoß, dass alle Escher Scouts-Gruppen zum ersten Besuch des neuen obersten Chefs der Pfadfinder, Prinz Guillaume, am Vorabend des Nationalfeiertags gemeinsam etwas organisieren sollten. ph

Der Vorstand Annette Welter, Präsidentin

Henri Hinterscheid, Vizepräsident

Charlotte Nilles-Kieffer, Sekretärin

Viviane Zey, Kassiererin

Daniel Ridlesbridge, Mitglied

Nathalie Goedert, Gruppenchefin

Isabelle Olsem, beigeordnete Gruppenchefin