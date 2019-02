Seit Anfang 2019 sind in Luxemburg drei Autos der Marke Range Rover gestohlen worden, die ohne klassischen Autoschlüssel geöffnet und auch gestartet werden können (“Keyless-go”). Das meldet die Polizei. Bei solchen Systemen erkennt das Auto seinen Besitzer an einem Chip, den dieser mit sich trägt – im Idealfall.

Es geht nämlich auch anders: Mit etwas technischem Aufwand kann das entsprechende Signal ausgelesen werden – etwa durch die Wand des Hauses, in dem sich der Schlüssel befindet. Dann wird es so zum Auto weitergeleitet, dass für den Steuercomputer der Eindruck entsteht, der Besitzer befinde sich in der Nähe oder eben im Inneren des Autos.

“Das Auto kann dann gefahren werden, bis der Tank leer ist oder die Zündung ausgeschaltet wird”, warnt die Polizei, die folgende Tipps gibt:

Die Polizei gibt folgende Tipps:



Entsprechende Schlüssel sollten nicht in der Nähe des Eingangsbereichs des Hauses liegen.

Besser: Die Schlüssel im Haus in einen speziellen Schlüsseltresor legen, der Funkwellen abschirmt.

Um das Signal abzuschwächen, kann man den Schlüssel auch einfach in Alufolie einwickeln oder in einen Behälter aus Aluminium ablegen. Dies biete jedoch keinen 100-prozentigen Schutz.

Der Wagen sollte, wenn möglich, in einer Garage stehen.

Weitere Hinweise in Bezug auf das Keyless System gibt es auf dieser Website.

So beliebt moderne High-Tech-Autos auch sind: Nicht immer nehmen Diebe gleich die ganze Karosse mit: In den vergangenen zwei Wochen wurden der Luxemburger Polizei auch 14 Diebstähle in solche Fahrzeuge gemeldet, wobei deren Airbags oder integrierte Navigationssysteme ausgebaut wurden (Foto: Polizei Luxemburg).