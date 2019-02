Der Escher Polizei wurde am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr gemeldet, dass ein paar junge Männer auf dem Spielplatz am Escher Galgenberg Betäubungsmittel konsumierten. Eine Streife begab sich an den Ort des Geschehens: Doch die Personen waren bereits mit ihrem Auto weggefahren.

In der rue Berwart wurde der gesuchte Wagen gesichtet. Sofort führten die Beamten eine Kontrolle durch. Als der Fahrer das Fenster öffnete, kam den Polizisten ein starker Cannabisgeruch entgegen.

Sie durchsuchten das Auto und fanden einen Grinder – und einen Teleskopschlagstock. Auch der Drogenschnelltest verlief positiv. Das Fahrzeug verfügte zudem über keine technische Kontrollbescheinigung. Es wurde Strafanzeige gestellt.