Die Mehrheit der Geschäfte in der Oberstadt hatte am Samstagmorgen geöffnet, dennoch warteten die Verkäufer vergebens auf Kundschaft. Regen und Kälte schreckten vermutlich viele Menschen davor ab, in die Stadt zu kommen und dem Staatsbegräbnis von Grand-Duc Jean beizuwohnen. Auf der place d’Armes, wo die Trauerfeier auf einer Großbildleinwand gezeigt wurde, herrschte bis kurz vor Beginn des Gottesdienstes gähnende Leere. Nur ein paar Kamerateams deutscher, belgischer und luxemburgischer Fernsehsender hatten sich bei Temperaturen um die fünf Grad eingefunden und sprachen alle anwesenden Passanten an, in der Hoffnung, jemandem eine interessante Geschichte entlocken zu können.

Eine Gruppe von kleinen Scouts hatte sich unter dem Vordach des Cercle Cité eingefunden. Sie hatten an dem Sternmarsch teilgenommen, der zu Ehren des Chefscouts Grand-Duc Jean von den Pfadfindern organisiert worden war. Der Verkäufer, der gebrannte Erdnüsse oder Mandeln anbietet und seinen Stand mit der blauen Plane schon seit Jahren auf der place d’Armes aufgeschlagen hat, dürfte die Anwesenheit der kleinen Scouts nicht gestört haben. Ganz im Gegenteil. Die Wartezeit verkürzten sich die meisten mit gebrannten Nüssen.

Erst als der Trauerzug, der vom großherzoglichen Palast zur Kathedrale führte, sein Ziel gegen 11.30 Uhr erreicht hatte und der Gottesdienst in der Kathedrale begonnen hatte, wurde es voller vor der Leinwand im Stadtzentrum. Ein paar hundert Menschen verfolgten dort die Trauerfeier.

Viele wollten den Moment für die Ewigkeit festhalten, und so wurden während der ganzen Zeremonie unzählige Smartphones in die Luft gereckt und immer wieder wurden Selfies mit der Leinwand im Hintergrund geschossen. Viele der Anwesenden nutzten den Moment jedoch, um noch einmal innezuhalten und Großherzog Jean die letzte Ehre zu erweisen. Hier und da wurde sogar eine Träne verdrückt. „Jean hat uns die Tore geöffnet und Luxemburg zu unserer neuen Heimat gemacht. Wir sind ihm sehr dankbar“, erklärt Lili, eine sichtlich ergriffene Mittdreißigerin mit portugiesischen Wurzeln, gegenüber dem Tageblatt.

In der angrenzenden rue Chimay wurde das Staatsbegräbnis auch in allen Lokalen gezeigt. Hier lief die Trauerfeier jedoch eher als Hintergrundprogramm und die meist jungen Kunden konzentrierten sich eher auf ihr Smartphone. Als der Sarg von Grand-Duc Jean in der Krypta der Kathedrale beigesetzt und die Trauerfeier kurz nach 13 Uhr beendet war, hatten sich die Menschen schon wieder zerstreut. Viele von ihnen in einem der angrenzenden Restaurants.