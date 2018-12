Silvester ohne Raketen und Böller? Das kommt für einige nicht in Frage. Pünktlich zum nahenden Jahresende türmen sich wieder Berge von Feuerwerkskörpern in zahlreichen Verkaufsstellen auf. Deswegen sind Mitarbeiter von der ITM (Inspection du travail et des mines) im ganzen Land unterwegs und kontrollieren mit kritischem Auge, ob die Knallkörper auch sicher gelagert und verkauft werden.

Feuerwerkskörper sind eine potenzielle Gefahrenquelle für die Mitarbeiter der Verkaufsstellen, sowie ihrer Kunden. Deswegen ist die Liste der zu kontrollierenden Punkte auch lang. Wird nur die erlaubte Menge an Knallkörpern gelagert und verkauft? Behindern oder gefährden sie die Evakuierungswege in den Geschäften? Gibt es in der Nähe elektrische Installationen, die eine potenzielle Entzündungsquelle darstellen könnten? Sind die Lagerverhältnisse den Sicherheitsanforderungen von Silvesterknallern angepasst? Verkaufsstellen müssen sich an die Auflagen der sogenannten “Kommodo”-Genehmigungen halten.