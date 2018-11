In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren in Schengen und Remerschen möglicherweise Brandstifter unterwegs. In Schengen fing in der Nähe einer Tankstelle eine Halle Feuer, die durch den Brand komplett zerstört wurde. Fast zur gleichen Zeit kam es auch zu einem Brand im der Schule in Remerschen.

Die Polizei könnte in beiden Fällen Brandstiftung nicht ausschließen. Die Ermittlungen laufen.