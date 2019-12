Nachdem Bürgermeister Georges Mischo (CSV) kürzlich die Haushaltsvorlage für das Jahr 2020 vorgestellt hatte, haben sich jetzt die Gemeinderäte zu den geplanten Projekten geäußert.

Es sei vorbei mit der anfänglichen Euphorie der neuen Mehrheit, sagte Oppositionsrätin Vera Spautz (LSAP) am Freitag (29.11.), während Georges Mischo den Kopf schüttelte. Anfangs habe die Mehrheit nicht oft genug wiederholen können, dass sie alles schneller und besser umsetzen würde. Mit Georges Mischo als Gemeindeoberhaupt sei der Stillstand in Esch vorbei: Davon war jedenfalls die Koalition nach dem Machtwechsel vor zwei Jahren überzeugt. Heute müsste diese sich jedoch eingestehen, dass vielleicht doch nicht alles so schnell geht.

Dass dem so ist, gestand der Bürgermeister bei der Präsentation der Haushaltsvorlage ein, als er vergangene Woche sagte: „Es ist uns bewusst, dass ein paar Projekte nicht so vorangekommen sind, wie wir das wollten. Zum Teil, weil die Firmen zu viel Arbeit haben und nicht nachkommen. Zum anderen, weil Fantasiepreise gefragt werden, bei denen die Gemeinde nicht mitspielt.“ Das empfand Vera Spautz als eine sehr billige Ausrede dafür, dass es in manchen Projekten nicht vorangeht. „Punktuell stimmt das mit Sicherheit, es kann aber nicht die komplette Haushaltsvorlage betreffen“, so Spautz, die darauf hinwies, dass auch andere Gemeinden und der Staat mit diesen sogenannten „Fantasiepreisen“ konfrontiert sind. Die neue Mehrheit profitiere von der Gemeindefinanzreform und bringe es nicht fertig, das Geld zukunftsweisend zu investieren.

Spautz wies darauf hin, dass sich die CSV-DP-„déi gréng“-Koalition 2018 Ausgaben von 113 Millionen Euro vorgenommen hatte – umgesetzt wurden am Ende Projekte für 44 Millionen, also nur 39 Prozent von dem, was eigentlich geplant war. Ein auffallendes Resultat für eine Koalition, die sich vorgenommen hatte, alles schneller anzutreiben.

Abrisud soll in Wohnhaus unterkommen

Die frühere Escher Bürgermeisterin ging auf das „Abrisud“ ein, das in einem Haus in der rue de la Fontaine unterkommen soll. „In diesem Haus wohnen jetzt noch ungefähr 50 Personen“, sagte sie und empörte sich darüber, dass die Familienministerin es scheinbar gut finde, wenn die Gemeinde Menschen auf die Straße setzt, damit Obdachlose dort unterkommen können. Das alles passiere nur, um das Projekt der vorherigen Mehrheit, das bereits vorliegt, nicht fertigstellen zu müssen.

Mit der „Up Foundation“ habe die Gemeinde die Bildungslandschaft der Stadt privatisiert, davon ist Spautz überzeugt. Firmen und Geschäftsleute seien in die Stiftung involviert. Die „Up Foundation“ habe scheinbar den Zweck, die verschiedenen Akteure der Bildungslandschaft Esch zu vernetzten. „Das ist die Aufgabe der zuständigen Gemeindedienste“, so Spautz. Fehlen diese Kompetenzen innerhalb der Dienste, müssten sie eben erweitert werden. Das Wissen von internen Experten scheine jedoch nicht gefragt zu sein.

Die LSAP-Rätin ging auch auf das herannahende Kulturjahr „Esch 2022“ ein und informierte darüber, dass die beiden früheren Koordinatoren Janina Strötgen und Andreas Wagner den ersten Prozess gewonnen haben. Das Gericht habe anerkannt, dass sie in der Tat einen unbefristeten Arbeitsvertrag hatten. „Das zeigt erneut, dass der Schöffenrat sich nicht gut beraten lässt“, sagte sie. Auch dass das Büro von „Esch 2022“ noch immer in Differdingen ist, sei ein komplett falsches Zeichen. Die Koalition sei dabei, das Kulturjahr in die letzte Liga zu befördern. Die Opposition biete sehr gerne eine helfende Hand an, damit aus „Esch 2022“ noch etwas wird und Esch als Titelträger nicht von den anderen Südgemeinden überholt werde.

Besorgniserregendes Wachstum

Parteikollege Jean Tonnar (LSAP) zeigte sich besonders besorgt um das enorme Wachstum, das Georges Mischo in seiner Präsentation am vergangenen Freitag nur beiläufig erwähnt habe. Bis 2035 würde Esch zwischen 50.000 und 55.000 Einwohner haben. „Das ist eine existentielle Frage. Wollen die Bürger das überhaupt? Kann das funktionieren?“, fragte Tonnar. Er forderte den Schöffenrat dazu auf, endlich die Machbarkeitsstudie zur Seilbahn nach Belval vorzustellen, die vom vorherigen Schöffenrat in Auftrag gegeben wurde und seit ihrer Fertigstellung unter der neuen Mehrheit in der Schublade verschwand.

Mike Hansen (LSAP) forderte eine konsequente Stadtentwicklung für Esch-Schifflingen, in der „Design for all“ – also Barrierefreiheit – nicht nur angekündigt, sondern auch konsequent umgesetzt wird. Zusammen mit seinem Parteikollegen Jeff Dax stellte er die Idee eines nationalen Tauchzentrums in Esch in den Raum, die zum Beispiel in den Weihern von Esch-Schifflingen umgesetzt werden könnte.

Der unabhängige Rat Dan Codello stellte fest, dass die CSV-DP-„déi gréng“-Koalition im Alltag angekommen ist. Die Rede des Bürgermeisters sei in diesem Jahr viel bescheidener ausgefallen als noch im letzten. Es sei völlig normal, dass Dynamik und Energie verloren gehen, wenn man mit Einschränkungen konfrontiert wird. Trotzdem findet Codello, dass die Haushaltsvorlage 2020 die richtigen Akzente setzt. Besonders freue er sich darüber, dass das Projekt einer „Mairie technique“, das mit 900.000 Euro im Haushalt steht, endlich Form annimmt. Auch er zeigte sich besorgt über das zukünftige Wachstum der Gemeinde. Das Votum des PAG werde hier wichtige Rahmenbedingungen setzen. Der unabhängige Rat forderte ebenfalls die Präsentation des Seilbahnprojektes.

Keine Entschuldigungen mehr

Marc Baum („déi Lénk“) bemerkte, dass die Haushaltsvorlage 2020 die erste seit dem Machtwechsel ist, die in der alleinigen Verantwortung der neuen Koalition liegt. „Die Entschuldigung, dass die alte Mehrheit für Versäumnisse verantwortlich ist, gilt nun nicht mehr“, sagte er. Die Haushaltsrede von vor zwei Jahren illustriere sehr gut, was alles nicht passiert sei, so Baum.

Der „déi Lénk“-Politiker ging auf die finanzielle Situation der Stadt ein, die auf den ersten Blick prächtig erscheine. Der Schein trüge jedoch: Geld, das in der Vergangenheit eingeplant war, für Projekte, die nicht umgesetzt wurden, bleibt immer wieder übrig. Wie bereits Vera Spautz sagte, würde nur ungefähr ein Drittel des eingeplanten Geldes am Ende nur wirklich in Projekte fließen. Dabei habe Georges Mischo noch vor zwei Jahren gesagt, dass dieser Prozentsatz für eine Stadt wie Esch bei über 60 liegen soll. „Der scheinbare finanzielle Reichtum ist in Wahrheit ein Armutszeugnis für den Schöffenrat“, so Baum, der eine ganze Liste mit Projekten aufzählte, die zwar angekündigt, aber nicht umgesetzt wurden. Besonders bei der Renovierung der Brouch-Schule falle es auf, weil der Bürgermeister damals sagte, diese würde sofort umgesetzt. Auch das Sportzentrum „Lankelz“ komme nicht in die Gänge.

Ein Grund dafür, warum vieles liegen bleibe, seien politische Fehlentscheidungen. Das Hin und Her rund um das Ariston-Gebäude oder das Hochhaus im Viertel „Uecht“ hätten nicht dazu beigetragen, dass die Gemeindedienste ihrer Arbeit effizient nachgehen konnten. Auch in der Wohnungspolitik sieht Baum einige Probleme. 15 Wohnungen der Stadt Esch stünden leer, bei denen weder geplant ist, zu renovieren noch zu verkaufen. Dadurch erklärt sich Baum auch, wieso der aktuelle Schöffenrat die Besteuerung leerstehender Wohnungen nicht umsetzt – dann wäre die Gemeinde selbst wohl bester Kunde. 2019 haben nur noch 1,2 Prozent der Escher die Möglichkeit auf eine Sozialwohnung. 2011 waren es noch 1,65 Prozent. „Das ist eine unheimlich geringe Anzahl und wir müssten massiv dagegen ansteuern“, sagte er.

Rutsche für 2,2 Millionen

Dass die Gebläsehalle und das Filmstudio in Düdelingen ersatzlos gestrichen wurden, findet Marc Baum in Hinsicht auf „Esch 2022“ skandalös. In der öffentlichen Wahrnehmung finde derzeit überhaupt kein Kulturjahr statt, kritisierte er und fragte sich zudem, wieso das Escher Schwimmbad eine Außenrutsche für 2,2 Millionen Euro brauche. „Das Schwimmbad wurde in den letzten Jahren immer mehr zum Spaßbad.“ Dabei fehle es immer mehr an Platz für diejenigen, die ihre Bahnen ziehen wollen. Es gebe keine Kohärenz in der Haushaltsvorlage 2020, weshalb es nicht überraschen würde, dass „déi Lénk“ diese kommende Woche nicht mitstimmen werde, so Baum abschließend.

Seine Parteikollegin Line Wies ging kurz auf die Bildungslandschaft der Stadt ein und wollte wissen, wie sich die Plätze in den „Maison relais“ entwickeln. Es fehle an einer vorausschauenden Planung der Bildungseinrichtungen. Im Kontext des demografischen Wachstums strenge sich der aktuelle Schöffenrat nicht genug an. Von all den Ankündigungen des letzten Jahres stehe so gut wie nichts.

Auf die Kritik der Opposition reagierte Georges Mischo oft grinsend, lachend und kopfschüttelnd. Der Schöffenrat wird erst in der kommenden Gemeinderatssitzung am 6. Dezember Stellung zu den Aussagen und Fragen der Gemeinderäte beziehen.