Der Schock nach dem verheerenden Tornado in Käerjeng und Petingen am 9. August hat sich erst mal gelegt, doch viele Menschen können immer noch nicht in ihre eigenen vier Wände zurückkehren. Manche Häuser sind gar unbewohnbar. Um den Opfern unter die Arme zu greifen, organisiert Danielle Schreiber aus Oberpallen ein Benefizkonzert am 12. Oktober im Bonneweger Kulturzentrum. Mit dabei sind Bands wie Dream Catcher und Tanzgruppen wie die “Schëfflenger Country Linedancers”, aber auch Sportler und Politiker werden an dem Abend eine Hand mit anpacken.

“Als ich von der Katastrophe erfuhr, konnte ich die ganze Nacht kein Auge zudrücken”, erzählt Danielle Schreiber. “Dass ich mich aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Aufräumarbeiten beteiligen konnte, tat mir weh. Ich habe mich gefragt, ob es keine anderen Wege gibt, um das Leid der Betroffenen ein wenig zu lindern.”

Viel ehrenamtlich unterwegs: Danielle Schreiber (55) ist auch sportlich aktiv

Dann kam die 55-Jährige, die sich seit eh und je ehrenamtlich engagiert, auf die Idee, eine kulturelle Veranstaltung auf die Beine zu stellen. “Die Solidarität ist unglaublich”, sagt sie. “Sofort sind mehrere Künstler dem Aufruf gefolgt, an dem Abend für wohltätige Zwecke aufzutreten.” Ursprünglich sollte die Veranstaltung bereits Anfang September stattfinden, doch die Suche nach einem passenden Raum gestaltete sich schwierig. Schließlich wurde das kleine Veranstaltungsteam rund um Danielle Schreiber in Bonneweg fündig.

Um 18 Uhr beginnen die Auftritte am 12. Oktober, davor laden die Organisatoren ab 17 Uhr zu einem “Éirewäin” ein. Das Line-up am 12. Oktober ist besonders vielfältig, freut sich Schreiber, von der Bauchtänzerin Saphira Amira über die “Majoretten” aus Luxemburg-Stadt bis hin zur Singer-Songwriterin Flippi erwartet die Gäste ein bunter Mix aus Rock, Tanz, Schlager, Klassik und modernen Songs. Vor allem Sängerin Laura R. und die Band Dream Catcher sind keine Unbekannten in der luxemburgischen Musikszene.

“Das Geld, das an dem Abend zusammenkommt, wird zu 100 Prozent an die Tornado-Opfer gespendet”, sagt Schreiber. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. An dem Abend werden unter anderem hausgemachte Marmelade sowie allerlei Gebäck, von Käsekuchen bis hin zu veganen Brownies, verkauft. Außerdem können die Gäste an einer Tombola teilnehmen.

Ehrengäste

Für die besonders Hungrigen besteht die Möglichkeit, ein Menü zu reservieren. Dieses wird von bekannten Luxemburgern serviert, unter anderem von LSAP-Politiker Alex Bodry, Philippe Ernzer von “Météo Boulaïde” und der ehemalige Radiosprecher der hauptstädtischen Polizei Armand Jaminet.

Zur Auswahl stehen ein Teller mit Roastbeef, Salami und anderen Fleischwaren zum Preis von 35 Euro, ein vegetarisches Menü mit verschiedenen Käsesorten (28 Euro) sowie ein Kindermenü mit Fleisch (18 Euro). Der Eintrittspreis ist jedes Mal mit einbegriffen.

Ein Abendmenü kann noch bis heute (4. Oktober) reserviert werden. Interessierte sollen sich an die Telefonnummer 621 46 72 53 wenden.

Das Line-up

Dream Catcher (Folk’n’Rock-Band)

Flippi (Singer-Songwriterin)

Galaxxy (Rap und Tanz)

Jonathan Portland (Singer-Songwriter)

Katia Martins & Mafalda Yohanna (Sängerinnen und Multiinstrumentalistinnen)

Laura R. (Sängerin, vor allem Schlagersongs)

Liberta (Saxofonistin)

Majorettes de Luxembourg

Saphira Amira (Bauchtänzerin)

Schëfflenger Country Lincedancers