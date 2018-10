Für einen Zwischenfall der eher ungewöhnlichen Art sorgte am Montag ein Hund auf der Autobahn A1. Auf der Höhe des Gaspericher Kreuzes im Bereich des Tunnels Howald hatte man den Vierbeiner gesichtet.

Die Strecke musste gesperrt werden. Einsatzkräfte fingen den Hund wenige Minuten später wieder ein. Durch die Sperrung der Autobahn kam es in der Folge zu einem kleinen Stau. Das meldete die CITA (“Contrôle et information du trafic sur les autoroutes”) am Montagnachmittag.