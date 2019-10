In dieser Liste finden Sie alle Messen und Gräbersegnungen, die am 1. November und am 2. November in Luxemburg von der katholischen Kirche organisiert werden.

Allerheiligen (1. November)

Alzingen, 15.30 Gräbersegnung.

Arsdorf, 15.30 Gräbersegnung.

Aspelt, 14.30 Gräbersegnung.

Bartringen, 15.00 Gräbersegnung.

Bascharage, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Bastendorf, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Beckerich, 10.00 Hochamt, anschl. Gräbersegnung.

Beidweiler, 16.35 Gräbersegnung.

Beles, 16.00 Gräbersegnung.

Berdorf, 11.30 Gräbersegnung.

Bettel, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Bettendorf, 14.00 Gräbersegnung.

Bettemburg, 14.30 Gräbersegnung.

Bettingen/Mess, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Bigelbach, 14.30 Gräbersegnung.

Bissen, 10.30 Hochamt, anschl. Gräbersegnung.

Bivels, 16.45 Gräbersegnung.

Biwer, 9.00 Messe, Gräbersegnung.

Bondorf (Rambruch), 15.00 Gräbersegnung.

Bour, 15.45 Gräbersegnung.

Bourscheid, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Böwingen, 15.15 Gräbersegnung.

Brachtenbach, 9.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Bridel, 14.00 Gräbersegnung.

Burglinster, 11.45 Gräbersegnung.

Buschdorf, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Calmus, 14.00 Gräbersegnung.

Canach, 10.45 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Clerf, 14.30 Messe und Gräbersegnung.

Colmar-Berg, 15.00 Gräbersegnung (alter Friedhof),

16.00 Gräbersegnung (neuer Friedhof).

Consdorf, 15.00 Gräbersegnung.

Crauthem, 16.00 Gräbersegnung.

Dahl, 15.00 Gräbersegnung.

Dalheim, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Differdingen, 15.30 Gräbersegnung.

Dippach, 15.30 Gräbersegnung.

Draufelt, 14.30 Messe und Gräbersegnung.

Düdelingen, 16.00 Gräbersegnung.

Echternach, 14.30 Gräbersegnung.

Ehleringen, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Ehnen, 14.30 Gräbersegnung.

Eischen, 15.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Ell, 14.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Ellingen, 11.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Elvingen, 9.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Ernzen, 11.15 Gräbersegnung.

Erpeldingen (Bous), 15.00 Gräbersegnung.

Esch/Alzette, 16.00 Lallingen, Gräbersegnung.

Esch/Alzette, 15.00 St-Joseph, Gräbersegnung.

Esch/Sauer, 15.00 Gräbersegnung.

Eschweiler, 16.15 Gräbersegnung.

Everlingen, 15.30 Gräbersegnung.

Fels, 14.30 Gräbersegnung.

Fenningen, 9.30 Gräbersegnung.

Fentingen, 14.30 Gräbersegnung.

Fingig, 15.00 Gräbersegnung.

Fischbach (Clerf), 15.30 Gräbersegnung.

Folschette, 16.30 Gräbersegnung.

Frisingen, 11.45 Gräbersegnung.

Garnich, 11.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Gilsdorf, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Goetzingen, 15.00 Gräbersegnung.

Gonderingen, 15.30 Gräbersegnung.

Gostingen, 15.45 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Gralingen, 10.30 Gräbersegnung.

Greiveldingen, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Grevenmacher, 15.00 Gräbersegnung.

Hagen, 15.00 Gräbersegnung.

Hassel, 14.15 Gräbersegnung.

Hautcharage, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Heiderscheid, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Heisdorf, 11.00 Messe und Gräbersegnung.

Hellingen, 10.15 Gräbersegnung (alter Friedhof),

10.30 (neuer Friedhof).

Hemstal, 9.45 Gräbersegnung.

Herborn, 9.45 Gräbersegnung.

Holzen, 9.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Hostert (Niederanven), 15.30 Gräbersegnung.

Howald, 11.00 Gräbersegnung.

Hunsdorf, 9.30 Gräbersegnung.

Hüpperdingen, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Insenborn, 9.15 Gräbersegnung.

Itzig, 16.30 Gräbersegnung.

Kahler, 16.30 Gräbersegnung.

Kautenbach, 14.00 Gräbersegnung.

Kayl, 15.30 Gräbersegnung.

Kehlen, 15.30 Gräbersegnung.

Kehmen, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Koerich, 15.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Kopstal, 14.45 Gräbersegnung.

Küntzig, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Lamadelaine, 14.30 Gräbersegnung.

Leudelingen, 11.00 Gräbersegnung.

Lieler, 15.30, Messe, anschl. Gräbersegnung.

Linger, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Lintgen, 15.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Lipperscheid, 15.15 Gräbersegnung.

Liwingen, 14.00 Gräbersegnung.

Lorenzweiler, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Luxemburg-Bonneweg, 15.00 Gräbersegnung.

Luxemburg-Cessingen, 10.00 Messe, anschl.

Gräbersegnung.

Luxemburg-Hamm, 15.30 Gräbersegnung.

Luxemburg-Hollerich, 15.00 Gräbersegnung.

Luxemburg-Merl, 15.30 Gräbersegnung.

Luxemburg-Rollingergrund, 9.30 Messe, anschl.

Gräbersegnung.

Luxemburg-Weimerskirch, 15.30 Gräbersegnung.

Mamer, 16.15 Gräbersegnung.

Manternach, 16.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Marnach, 10.00 Hochamt und Gräbersegnung.

Mecher, 16.00 Gräbersegnung.

Medernach, 15.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Mensdorf, 11.00 Gäbersegnung.

Merkholtz, 16.15 Gräbersegnung.

Mersch, 15.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Merscheid, 9.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Mertert, 15.00 Gräbersegnung.

Mertzig, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Meysemburg, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Michelau, 14.15 Gräbersegnung.

Moersdorf, 16.45 Gräbersegnung.

Moestroff, 9.00, Messe, anschl. Gräbersegnung.

Monnerich, 14.30 Gräbersegnung.

Nachtmanderscheid, 11.30 Gräbersegnung.

Neunhausen, 17.00 Gräbersegnung.

Niederbesslingen, 15.00 Messe, anschl.

Gräbersegnung.

Niederkorn, 11.15 Gräbersegnung.

Niederwampach, 11.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Nommern, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Oberdonven, 16.45 Gräbersegnung.

Oberkorn, 14.30 Gräbersegnung.

Oberpallen, 11.30 Gräbersegnung.

Olingen, 14.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Osweiler, 11.30 Gräbersegnung.

Perl, 14.00 Gräbersegnung.

Petingen, 16.00 Gräbersegnung.

Pintsch, 11.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Rambruch, 16.00 Gräbersegnung.

Reckingen/Mess, 14.30 Gräbersegnung.

Redingen, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Reisdorf, 15.15 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Remerschen, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Remich, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Rodange, 15.15 Gräbersegnung.

Rodenbourg, 16.00 Gräbersegnung.

Roeser, 14.30 Gräbersegnung.

Roodt/Syr, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Rümelingen, 16.15 Gräbersegnung.

Sandweiler, 14.00 Gräbersegnung.

Sanem, 14.00 Gräbersegnung.

Schandel, 16.30 Gräbersegnung.

Scheidgen, 16.00 Gräbersegnung.

Schengen, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Schieren, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Schifflingen, 15.30 Gräbersegnung.

Schlindermanderscheid, 8.30 Messe, anschl.

Gräbersegnung.

Schouweiler, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung

in Schouweiler und Sprinkingen.

Schüttringen, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Simmern, 14.30 Gräbersegnung (neuer Friedhof).

Stadtbredimus, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Steinbrücken, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Steinfort, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Steinsel, 15.45 Gräbersegnung.

Stockem, 9.30 Messe anschl. Gräbersegnung.

Stolzemburg, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Strassen, 16.00 Gräbersegnung.

Syren, 16.15 Gräbersegnung.

Tadler, 14.15 Gräbersegnung.

Tandel, 16.45 Gräbersegnung.

Tetingen, 14.30 Gräbersegnung.

Trintingen, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Ulflingen, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Useldingen, 14.30 Gräbersegnung.

Vichten, 14.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Wahlhausen, 10.45 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Waldbredimus, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Walferdingen, 15.30 Gräbersegnung.

Wecker, 10.45 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Weicherdange, 16.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Weiler-la-Tour, 15.00 Gräbersegnung

(alter Friedhof), 15.30 (neuer Friedhof).

Wellenstein, 10.15 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Weller, 11.00 Gräbersegnung.

Welscheid, 8.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Wiltz, 15.00 Gräbersegnung.

Wilwerdingen, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Wolwelingen, 14.30 Gräbersegnung.

Wormeldingen, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Wormeldingen-Berg, 9.45 Gräbersegnung.

Zolver, 10.30 Gräbersegnung (alter Friedhof),

11.00 (neuer Friedhof).

(alle Zeiten nach Angaben der Luxemburger Kirche)

Allerseelen (2. November)

Ahn, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Altlinster, 9.45 Gräbersegnung.

Bech, 9.45 Gräbersegnung.

Befort, 11.30 Gräbersegnung.

Beiler, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Berburg, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Bergem, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Berl, 15.30 Gräbersegnung.

Bettborn, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Betzdorf, 17.00 Gräbersegnung anschl. Messe.

Binsfeld, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Bockholtz (Hosingen), 11.30 Gräbersegnung.

Bögen, 9.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Boudler, 10.30 Gräbersegnung.

Brandenburg, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Brouch (Wecker), 11.15 Gräbersegnung.

Bürmeringen, 9.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Capellen, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Crendal, 12.00 Gräbersegnung.

Cruchten, 15.30 Hochamt, anschl. Gräbersegnung.

Dahlem, 11.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Dickweiler, 9.45 Gräbersegnung.

Diekirch, 15.00 Gräbersegnung.

Dillingen, 15.45 Gräbersegnung.

Donkols, 16.15 Gräbersegnung anschl. Messe.

Ehlingen/Mess, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Eppeldorf, 9.30 Hochamt, anschl. Gräbersegnung.

Ermsdorf, 11.15 Gräbersegnung.

Ernster, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Erpeldingen (Eschweiler), 14.00 Gräbersegnung.

Erpeldingen/Sauer, 9.00 Messe, anschl.

Gräbersegnung.

Eschweiler, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Eselborn, 14.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Ettelbrück, 15.30 Gräbersegnung.

Flaxweiler, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Fouhren, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Fünfbrunnen, 10.30 Messe und Gräbersegnung.

Girsterklaus, 15.45 Gräbersegnung.

Godbringen, 10.00 Gräbersegnung.

Goesdorf, 10.45 Messe und Gräbersegnung.

Greisch, 11.30 Gräbersegnung.

Grosbous, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Heinerscheid, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Hesperingen, 11.00 Gräbersegnung.

Hobscheid, 9.30 Requiem, anschl. Gräbersegnung.

Hollenfels, 15.00 Gräbersegnung.

Holzem, 16.00 Gräbersegnung.

Holzthum, 14.30 Gräbersegnung.

Hosingen, 10.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Hüncheringen, 10.30 Gräbersegnung.

Ingeldorf, 10.30 Gräbersegnung.

Junglinster, 12.00 Gräbersegnung.

Kaundorf, 16.30 Gräbersegnung, anschl. Messe.

Keispelt, 14.00 Gräbersegnung.

Landscheid, 11.30 Gräbersegnung.

Lannen, 15.30 Gräbersegnung.

Lasauvage, 11.00 Gräbersegnung.

Lellig, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Lenningen, 15.00 Requiem, anschl. Gräbersegnung.

Limpach, 16.30 Gräbersegnung, anschl. Messe.

Luxemburg (Glacis), 14.30 Gräbersegnung

Luxemburg (Notre-Dame), 15.00 Gräbersegnung

Luxemburg-Bonneweg, 11.00 Gräbersegnung.

Luxemburg-Cents, 14.00 Gräbersegnung.

Luxemburg-Neudorf, 10.30 Gräbersegnung.

Luxemburg-Pfaffenthal, 14.00 Gräbersegnung.Medingen, 11.00 Gräbersegnung.

Mompach, 11.30 Gräbersegnung.

Mondorf, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Münschecker, 9.30 Gräbersegnung.

Nagem, 14.30 Gräbersegnung.

Niedercolpach, 16.30 Gräbersegnung.

Nörtzingen, 10.00 Gräbersegnung.

Nospelt, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Oberfeulen, 9.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Oberwampach, 9.30 Messe und Gräbersegnung.

Oetringen, 17.00 Gräbersegnung.

Olm, 15.00 Gräbersegnung.

Pettingen, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Rippweiler, 11.00 Gräbersegnung.

Roder, 15.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Rodershausen, 15.30 Gräbersegnung.

Roedgen, 15.30 Gräbersegnung.

Schoenfels, 10.30 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Schwebsingen, 9.00 Requiem, anschl. Gräbersegnung.

Soller, 15.30 Gräbersegnung.

Steinfort, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung

Syren, 9.15 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Trotten, 11.00 Messe und Gräbersegnung.

Tüntingen, 14.30 Gräbersegnung.

Untereisenbach, 14.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Vianden, 15.00 Messe, anschl. Gräbersegnung.

Walferdingen, 10.45 Gräbersegnung.

Wasserbillig, 15.00 Gräbersegnung.

(alle Zeiten nach Angaben der Luxemburger Kirche)