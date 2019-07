Ein Traktor samt Anhänger sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgebrannt. Gegen 23 Uhr war ein Traktorfahrer auf der Autobahnbrücke über die Autobahn A13 in Kayl unterwegs, als seine Ladung von mehreren Heuballen Feuer fing. Obwohl die Rettungsdienste schnell vor Ort waren, konnten sie nicht verhindern, dass das Gefährt komplett ausbrannte. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Wegen den Aufräumarbeiten und Schäden wird die Brücke über die A13 voraussichtlich den ganzen Tag für den Verkehr gesperrt bleiben.

