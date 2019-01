„Meng lescht Schicht ass eriwwer“: Mit diesen emotionalen Worten übergab Emile Werner, der sechs Jahre lang an der Spitze der „Harmonie municipale Esch“ (HMEsch) stand, das Zepter an seinen Nachfolger André Even weiter.

Eine Laudatio von Schriftführerin Maryse Schanen rührte nicht nur den scheidenden Präsidenten sehr, auch viele Teilnehmer der Generalversammlung rangen mit den Tränen. Minutenlanger Applaus mit anschließenden Standing Ovations folgte. Während sechs Jahren brachte „Mil“ frischen Wind und neue Ideen ein, die er zusammen mit dem Vorstand im Sinne der Escher Stadtmusik verwirklichen wollte und konnte.

Maryse Schanen bezeichnete Werner in ihrer Abschiedsrede als einen der aktivsten Präsidenten, dem Transparenz und Kommunikation als Kernstück einer Stadtmusik sehr wichtig waren. Schanen lobte Werner in höchsten Tönen und konnte erfreulicherweise mitteilen, dass „Mil“ der HMEsch auch weiterhin verbunden bleiben wird. André Even bat die Vollversammlung darum, dem scheidenden Vorsitzenden den Titel des Ehrenpräsidenten zu verleihen.

114 Aktivitäten, gefolgt von unzähligen außermusikalischen Auftritten, absolvierte die HME im vergangenen Jahr. Bei einem mit 300 Euro dotierten Wettbewerb im „Lycée de Garçons Esch“ (LGE) wurde der Entwurf des Schülers Louis Elsen als offizielles Logo des 150. Jubiläums festgehalten.

Zu den Veranstaltungen der HME zählten unter anderem das Abschlusskonzert der 125-Jahr-Feierlichkeiten der Leudelinger Musik und eine Mini-Kreuzfahrt mit den „Crazy Bléiser“. Im ausverkauften Escher Theater fand im November die Gala „HMEsch@Vienna“ in Anwesenheit des österreichischen Botschafters S.E. Gregor Schusterschitz und unter der Leitung von Chefdirigent Jean Thill statt. Auffallend war das Outfit der Moderatorin Lydie Lefèvre, die sich in einem Sissy-Kleid präsentierte.

Die HMEsch zählt 170 aktive Mitglieder, darunter 49 junge Musiker und Kinder. Das Gesamtorchester besteht aus 121 Mitgliedern, hinzu kommen noch 16 inaktive Musiker. Im Programm 2019 stehen vorrangig die Galakonzerte „El Viaje del Acordeón“ im Stadttheater in Esch am 26. und 27. April sowie das „HMEsch-Galakonzert“ im Escher Theater am 22. und 23. November. Zudem tritt die HMEsch am 12. Mai beim Abschlusskonzert in Berburg (10 Jahre Bech-Berburger Musik), am 7.7. zur 100-Jahr-Feier der Garnicher Musik (“Hamefest”) sowie am 29.9. zur 125-Jahr-Feier der Harmonie Kleinbettingen statt. Vom 3.-8. September stehen Ferien in Freiburg (im Breisgau) an.

Zum Jugendbereich der HMEsch gehören 89 Mitglieder. Das seien zwei weniger als im Vorjahr, erklärt Isabelle Boultgen, die betonte, dass alle Jugendmitglieder unter 25 sind. Sieben Konzerte, acht Ausgänge, zwei Lehrgänge, zwei Veranstaltungen und 32 Proben wurden abgehalten. Finanziell gibt es keinen Grund zur Aufregung, die Zahlen seien positiv.

Neue Uniformen, 216 neue Instrumente und 2.941 Musikstücke, dies sind einige Zahlen, mit denen die Kasse doch belastet wurde. Bei der teilweisen Neuwahl des Vorstandes wurde André Even, als Nachfolger von Emile Werner, als Präsident nominiert, gleichzeitig erhielt Werner den Titel des Ehrenpräsidenten. Neu aufgenommen wurden Martine Lannersd und Christian Weis.

Ehrungen und Auszeichnungen UGDA-Dekorationen 5 Jahre: Julien Richer, 20 Jahre: Tessy Kauffmann, 30 Jahre: Laurent Scholtes, 40 Jahre: Jean Thill 50 Jahre: Romain Krack, Maryse Schanen 60 Jahre: Jacques Asselborn, Lucien Schmartz, Fernand Simon. Dekorationen HMEsch 10 Jahre: Mike Wagner 20 Jahre: Tessy Kauffmann Meiste Präsenzen 2018:

1. Roberto Klecker

2. Charel Adam

3. Martine Lanners Präsenzen 2018 “Jeunes”:

1. Julie Grethen

2. Alex De Paoli

3. Francesco Bordignon Geschenk/Récompense Alain Bartoli (Fotograf, Webmaster) Abschiedsgeschenke: Jules Eck (Musiker, 70 Jahre UGDA, 45 Jahre HMEsch) aus gesundheitlichen Gründen Emile Werner (Präsident, jetzt Ehrenpräsident) aus familiären Gründen Auszeichnung durch die Gemeinde Esch 25 Jahre HMEsch: Yves Schmartz

Abschließend traten die UGDA-Vertreterin Suzanne Kramer und Kulturschöffe Pim Knaff ans Rednerpult. Von der UGDA wurde die immense Arbeit von Emile Werner gewürdigt, während Pim Knaff sich vor allem bei den Musikern und den Ehrenamtlichen bedankte. AG