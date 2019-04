Am Sonntagabend wurde in Schrassig ein Mann wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Die Polizei wurde wegen körperlicher Auseinandersetzung in eine Privatwohnung gerufen. Das Ehepaar hatte sich gestritten, woraufhin der Mann die Frau gewürgt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Verweisung des Mannes aus der Wohnung sowie seine Festnahme an. Er wurde Montag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.