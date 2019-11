Das Luxemburger Gesundheitsministerium ruft gemeinsam mit der Association luxembourgeoise du diabète (ALD) zu Diabetes-Screenings auf. Anlass ist der Weltdiabetestag am Donnerstag, 15. November. Die Screenings könnten Komplikationen verringern, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums vom Dienstag.

In Luxemburg leiden laut Regierung mehr als 25.000 Menschen an Diabetes. In den meisten Fällen handelt es sich um Typ-2-Diabetes, die stark mit dem Lebensstil verbunden ist. “Wenn wir das Fortschreiten dieser Krankheit und insbesondere des Typ-2-Diabetes vermeiden wollen, müssen wir unsere Alltagsgewohnheiten überdenken”, sagt Gesundheitsminister Etienne Schneider (LSAP). “Wir müssen uns uns gesund ernähren, regelmäßig Sport treiben, ein Normalgewicht halten und mit dem Rauchen aufhören.”

Um die Bürger über Typ-2-Diabetes zu informieren organisieren das Ministerium, die ALD und vier Luxemburger Krankenhäuser verschiedene Veranstaltungen:

Donnerstag, 7. November: Nationaler Gesondheetsdag in der City Concorde, mit mehr als 25 Informationsständen zwischen 9 und 18 Uhr.

Samstag, 9. November: Solidaritätsmarsch “10.000 Schritte gegen Diabetes” in Linger.

Donnerstag, 14. November: Workshops und Informationsstände im CHdN in Ettelbrück und Wiltz (13 bis 17 Uhr), im Einkaufszentrum Belle Etoile (11 bis 15 Uhr) und eine Konferenz im Auditorium dern Hôpitaux Robert Schuman Luxemburg-Stadt (17 und 19 Uhr).