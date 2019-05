Ein Fußgänger hat sich am Montagabend in Luxemburg an eine Polizeistreife gewendet und sie darüber informiert, dass er ausgeraubt wurde. Mehrere Personen haben ihn angegriffen und ihm Bargeld aus der Tasche gestohlen. Die Täter seien anschließend in Richtung place de la Gare geflüchtet.

Sofort leiteten die Beamten eine Fahndung in die Wege. Vier Verdächtige wurden im Laufe der Nacht ermittelt. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt.