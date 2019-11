Sie wollten mit einer gestohlenen Kreditkarte Lebensmittel kaufen. Dank des aufmerksamen Personals aber konnten das Diebespaar am Sonntag verhaftet werden.

Mit einer gestohlenen Kreditkarte hatte am Sonntag ein Paar versucht, seine Einkäufe in einem Supermarkt in Limpertsberg zu begleichen. Das Personal aber kam den Unehrlichen sofort auf die Schliche, weshalb ihr Vorhaben denn auch misslang.

Mann und Frau hatten daraufhin die Flucht ergriffen, konnten aber noch in der Nähe des Geschäfts von einer Polizeistreife aufgegriffen werden. Laut Polizeibericht wollte das Paar gerade in ein Taxi steigen, als Beamten die Flüchtigen erblickten. Beide ließen sich auch nicht so ohne Weiteres festnehmen: Mit Händen und Füßen versuchten sie sich einer Festnahme zu entziehen.

Auf der Polizeidienststelle stellten die Beamten später eine gestohlene Brieftasche und eine “größere Geldsumme” sicher. Sämtliches Diebesgut wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Wegen ihres betrunkenen Zustandes mussten Mann und Frau den Rest des Nachmittags in der Ausnüchterungszelle verbringen. Die Polizeibeamten erstellten währenddessen eine entsprechende Strafanzeige.