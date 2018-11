Er gehört zu den jährlichen Höhepunkten in der Agenda des Luxemburger Roten Kreuz, der Bazar, der bereits zum 72. Mal zahlreiche Besucher anlockte. Am Wochenende konnten sich Interessierte in der Victor-Hugo-Halle in Limpertsberg frühzeitig mit Dekorationen, Geschenken und Leckereien für die anstehenden Feiertage eindecken.

Von unserem Korrespondenten Marc Gatti

Seit 2005 steht die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Großherzogin Maria Teresa. Ihre königlichen Hoheiten Prinz Felix und Prinzessin Claire statteten am Samstag der diesjährigen Ausgabe, die unter dem Motto “Mënschen hëllefen en Doheem ginn” stand, einen Besuch ab, bei dem sie während des Rundganges vom aktuellen Kammerpräsidenten Gast Giberyen (ADR), Familienministerin Corinne Cahen (DP) und Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) begleitet wurden.

Solidarität und Geselligkeit vereint

Seit mehreren Monaten arbeitete das Team um Manou Hoss, der seit März dieses Jahres die Präsidentschaft übernahm, am “Facelifting” der Wohltätigkeitsveranstaltung. Im Vorfeld des großen Tages sagte Hoss bereits: “Der Bazar mobilisiert mehr als 300 ehrenamtliche Helfer, die in den lokalen Sektionen des Roten Kreuzes aktiv sind, und zieht Tausende von Besuchern an. Mit dem Lifting wollen wir nicht alles ändern, weil es seit über 70 Jahren ein ikonischer und traditioneller Treffpunkt für die Hauptstadt ist und die Mitglieder der Sektion Luxemburg Stadt haben eine hervorragende Arbeit geleistet. Wir möchten die Veranstaltung mit neuen Produkten dank neuer Messestände lediglich etwas auffrischen”. Die Atmosphäre sollbleiben. “Der Basar soll allemal seine freundliche Atmosphäre, bei der Solidarität und Geselligkeit vereint, bewahren. Sie wird von den vielen beteiligten Freiwilligen sichergestellt.”

Ab Start um 10.00 Uhr gab es bereits ein dichtes Gedränge in den Gängen der Victor Hugo Halle, wo die neugierigen Besucher aus dem ganzen Land auf die Suche nach einem interessanten Schnäppchen oder einem originellen Geschenk gingen.

Unter dem Getümmel der Schnäppchenjäger wurde auch Premier Xavier Bettel, Stéphan Bern Bücher, sowie Gesundheitsministerin Lydia Mutsch gesichtet. Selbstgemachtes, Secondhand, Luxusartikel, Strickwaren und Modeschmuck, Blumengestecke, Liköre, Advents- und Winterdekorationen: Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel war etwas dabei. Eine Tombola lockte mit interessanten Sachpreisen, sowie diverse Animationen für Kinder sorgten für gute Stimmung. Sankt Nikolaus stattete dem Bazar einen Besuch ab und hatte selbstverständlich kleine Überraschungen für jedermann dabei. Unter den 30 Ständen befanden sich auch ein “Food Market” sowie diverse Essstände mit u.a. Gebäck, Meeresfrüchten, sowie nationalen und internationale Spezialitäten, die sich großer Beliebtheit erfreuten.

Wie in der Vergangenheit kommen die Einnahmen den Aktivitäten des Jugendrotkreuzes und des Notfallfonds der Internationalen Hilfe des Luxemburger Roten Kreuzes zugute. Einen Eindruck über die Verwendung der Gelder konnten sich die Besucher vor Ort machen.