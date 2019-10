Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist ein wichtiges Element einer Demokratie. Im Rahmen des “Rock de Rack”-Festivals gestern in der Rockhal sollten Jugendliche für dieses Thema sensibilisiert werden.

Wer dem “Rock de Rack”-Festival, das gestern in der Rockhal ausgerichtet wurde, beiwohnen wollte, jedoch nicht dazu gekommen ist, muss den Kopf nicht hängen lassen – denn künftig wird es sicherlich mehrere Gelegenheiten geben, an solch einem Event teilzunehmen. Auf Wunsch bietet das Gleichstellungsministerium nämlich nicht nur Informationsmaterial an, sondern auch eine Art “Hausbesuche”. So brauchen sich Schulen und Jugendorganisationen nur zu melden, wenn sie möchten, dass vor Ort Ateliers zum Thema Gleichstellung organisiert werden – und das je nach Wunsch mehrere Stunden oder Tage lang.



Gestern konnten sich gut über 200 Schüler aus zehn verschiedenen Schulen des Landes in lockerer Atmosphäre in der Rockhal davon überzeugen, wie ein solches Event aussehen kann. Gleichstellungsministerin Taina Bofferding wies auf den starken Zusammenhang zwischen der Gleichstellung von Frauen und Männern und einer demokratischen Gesellschaft hin. In neun verschiedenen Ateliers wurde dieses Thema vertieft und auf unterschiedliche Art und Weise behandelt.



Meinung äußern

So ging es in einem Atelier um Geschichtliches wie beispielsweise um 100 Jahre Frauenwahlrecht und in einem weiteren um Menschenrechte, zu denen auch die Gleichbehandlung gehört. Das Jugendparlament rief die Jugendlichen dazu auf, mitzureden, sich bemerkbar zu machen und sich einzubringen – besonders dann, wenn es darum ginge, gegen verstaubte Denkmuster vorzugehen. Bei “Bee Secure” wurde Gleichstellung in den Medien sowie Meinungsfreiheit thematisiert – und im Speziellen, was Letzteres ist und was als illegal, sprich als Hassrede, eingestuft wird. In einem anderen Workshop traten Mannschaften, die sich jeweils aus zwei Frauen zusammensetzten, bei einem Quiz gegeneinander an, während einige Meter weiter in einem Atelier Meinungen in einen Rap-Song gepackt wurden.



Im Foyer der Rockhal ergänzte die Ausstellung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht das “Rock de Rack”-Festival. Diese Expo kann ebenfalls beim Ministerium angefragt werden.

Info: rockderack.lu, Tel.: 24785810