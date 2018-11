Eine Fußgängerin hat am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr in Roodt-Syr in der route de Luxembourg gerade erst den Fuß auf die Straße gesetzt, um dort einen Zebrastreifen zu überqueren, als ein Auto mit “Vollgas” (O-Ton Polizei) angefahren kam. Zwar habe der Fahrer noch eine Vollbremsung gemacht, jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können: Er stieß gegen das Knie der Fußgängerin und verletzte sie dadurch. Anstatt ihr zu helfen, beschimpfte der Autofahrer das Opfer sogar noch – und fuhr dann einfach weiter.