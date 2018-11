Eine Frau hat in der Nacht auf Mittwoch eine Diebesbande in der Tiefgarage eines Berchemer Mehrfamilienhauses überrascht. Die Dame wollte ihr Auto um 3.35 Uhr in der Tiefgarage abstellen, bemerkte vor der Einfahrt aber dass mit dem Garagentor etwas nicht stimmte. “Bei genauerem Hinsehen bemerkte sie eine kniende Person” vor dem Tor, berichtet die Polizei. Aus Angst fuhr die Frau davon und rief die Polizei.

Die konnte die Diebe nicht mehr schnappen. Bei ihrer Flucht hatten die Kriminellen aber offenbar keine Zeit mehr gehabt, ihr Diebesgut mitzunehmen. Die Polizisten entdeckten einen Lkw, auf dem mehrere Reifen unterschiedlicher Autohersteller geladen waren.

Die Diebe hatten die Räder in der Tiefgarage von den dort stehenden Autos abmontiert und auf ihren Laster geladen. Zwei Fahrräder, die in der Garage standen, nahmen sie auch mit. Der Lkw wurde beschlagnahmt, die Polizei leitete Ermittlungen ein.