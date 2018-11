Ein Feuer ist am Montagnachmittag gegen 15.42 Uhr in einer Wohnung im Hauptstadt-Viertel Bonneweg ausgebrochen. Feuerwehrkräfte löschten den Zimmerbrand in dem Haus in der rue Pierre Krier. Die Einsatzzentrale der Luxemburger Rettungskräfte meldete keine Verletzten.

