Ein Überholmanöver führt am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr zu einem Unfall auf der Landstraße von Stolzemburg nach Pütscheid. In den Unfall waren zwei Autos und ein Lieferwagen involviert. Das teilt die Polizei am Donnerstagabend mit. Eines der Autos hat sich überschlagen. Die beiden Pkw-Fahrer verletzten sich leicht und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nach der Unfallaufnahme stellte sich raus, dass gegen einen der Fahrer ein Fahrverbot bestand. Das Ergebnis des Drogentests war positiv. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Fahrzeugs an.