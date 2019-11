Die Straßenbauverwaltung teilt mit, dass die Fahrbahn auf der A6 in Richtung Belgien zwischen der Auffahrt Helfenterbruck und der Ausfahrt Strassen erneuert wird. Die A6 und die Auffahrt Helfenterbruck wird deswegen ab Samstagabend 20 Uhr bis Sonntag um 12 Uhr gesperrt sein.

Wegen einer Fahrbahnerneuerung wird die A6 am Wochenende für den Streckenabschnitt zwischen Helfenterbruck und Strassen in Richtung Belgien gesperrt sein. Das teilt die „Administration des Ponts et Chaussées“ mit. Ab Samstagabend 20 Uhr wird der Verkehr ab der Ausfahrt Helfenterbruck über die N34 und den CR181 bis hin zur Auffahrt Bridel wieder auf die A6 umgeleitet.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Sonntagmittag 12 Uhr andauern. Wegen der Vorbereitungsmaßnahmen muss am Samstag bereits ab 18 Uhr mit Störungen und Umleitungen im Straßenverkehr gerechnet werden.