Ein Mann hat am Freitagmorgen in Esch einer Frau in der avenue des Terres-rouges mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Der Mann flüchtete nach der Tat. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte den Täter auf frischer Tat stellen. Das Opfer schwebt nach dem Angriff in Lebensgefahr.