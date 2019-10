Die Polizei hat am Dienstagnachmittag zwei vermeintliche Drogendealer in der Avenue de la Gare in Esch-Alzette festgenommen. Die Polizei teilt mit, dass beide Männer auf frischer Tat ertappt wurden.

Bei der Durchsuchung wurde Kokain und eine kleine Menge Haschisch gefunden. Die Dealer wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft festgenommen, die Drogen und ein Mobiltelefon beschlagnahmt. Die beiden Verdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.