Zumindest auf den Straßen hält der Winter jetzt Einzug in Luxemburg. In Schouweiler musste am Samstagabend eine Frau aus ihrem Auto geborgen werden, nachdem sie von der glatten Straße abgekommen ist. Das meldet die Polizei.

Die Frau sei gegen 22.30 Uhr die Rue de Dahlem entlang gefahren, als sie aufgrund von Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Straße abkam und sich mit dem Auto überschlug. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, trug aber nur leichte Verletzungen zu, meldet die Polizei.

Auch in der kommenden Woche ist laut MeteoLux trüb-nasses Wetter zu erwarten – bei Temperaturen, die Nachts am Tau- und Gefrierpunkt liegen: Auch ohne jeden Schneefall oder direkten Niederschlag können Straßenstücke, vor allem in Senken, extrem glatt werden.