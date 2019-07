Von Herbert Becker

Der Mittagsservice ist gerade beendet, als wir in dem landesweit bekannten, mitten in der Top-Weinbergslage „Koeppchen“ angesiedelten, gastronomischen Refugium gleichen Namens eintreffen. David Fiegen sitzt hier seit letztem Jahr mit im Boot, seit einigen Monaten sind er und Metty Krack Geschäftspartner des Hauses. Apropos Boot: Die imposante Theke, die einem Segelschiff mit Steuerrad nachempfunden wurde, fällt dem eintretenden Gast sofort ins Auge.

Wir nehmen auf der schattigen Terrasse Platz und hinterfragen interessiert, was den erfolgreichen Mittelstreckenläufer in gastronomische Gefilde verschlagen hat. „Ich hegte schon immer großes Interesse an der Gastronomie“, lässt er uns wissen. „Hätten meine Eltern mir nicht die sportlichen Gene mit in die Wiege gelegt, wäre ich garantiert in einer Küche gelandet. Dadurch, dass ich durch meinen Sport viel in der Welt herumgekommen bin, habe ich natürlich auch unzählige Esskulturen kennengelernt, das hat mich zunehmend fasziniert – Grund genug, in die Gastronomie einzusteigen.“

Ob er hierzu auch eine fachliche Ausbildung absolviert hat, möchten wir weiter wissen. „Nein, ich bin ein klassischer Quereinsteiger. Ich habe ja in Esch auch schon ein Café betrieben und hierfür auch eine Barista-Ausbildung gemacht. Als Metty dann vergangenes Jahr mit der Bitte, bei ihm hier einzusteigen, an mich herangetreten ist, habe ich erst einmal eine Anstellung angenommen, um die Abläufe kennenzulernen – und seit einigen Monaten sind wir nun schon Geschäftspartner.“

Symbiose von Tradition und Moderne

Das Traditionshaus, das 1907 von der Familie Schmit gegründet wurde, hatte sich mit seiner traditionellen luxemburgischen Küche gleich ein gutes Renommee erarbeitet und war im ganzen Land bekannt. „Wie halten Sie es mit der Tradition ihrer Vorgänger?“, fragen wir weiter. „Die halten wir mehr als aufrecht. Wir setzen auf traditionelle Luxemburger Spezialitäten, ein Klassiker und dazu unser Bestseller ist unsere ‘Friture de la Moselle’, die, neben anderen Gerichten, ständig auf unserer Karte zu finden ist. Wir bieten unseren Gästen aber auch saisonale Gerichte mit ständig wechselnden Suggestionen an, immer mit einem modernen Touch unterstrichen. Dabei legen wir größten Wert auf regionale Produkte, nahezu alles kommt aus der Region, Qualität und Frische spiegeln sich auf den Tellern wider und das schätzen unsere Gäste über alle Maßen.“

Ein Blick in die beeindruckende Weinkarte des Hauses lässt auch keinen Zweifel an der Bodenständigkeit und der offensichtlichen Verbundenheit zur Mosel. Das „Who’s Who“ der heimischen Weinbauelite findet sich hier wieder mit allen Rebsorten und mehr als einem Dutzend Crémants. Dass das Haus auch Mitglied bei den „Ambassadeurs des vins et crémants de la moselle luxembourgeoise“, kommt nicht von ungefähr.

Keine sportlichen Ambitionen mehr

Schick, aber nicht überbordend zeigt sich die Einrichtung des Refugiums – im Restaurant, im angrenzenden „Stiffchen“ sowie in der Bar. Und dazu gibt’s noch eine großzügige Terrasse, die zum Verweilen einlädt.

Was läuft denn noch so in sportlicher Hinsicht nach dem letzten Rennen am 8. Juli 2017, möchten wir von David Fiegen wissen. „Ich hege keine sportlichen Ambitionen mehr – wenn die Zeit es mir erlaubt, laufe ich noch zwei- bis dreimal in der Woche, die emotionale Bindung zu meinem Sport ist zwar immer noch vorhanden, Wehmut empfinde ich jedoch keineswegs. Kürzlich, in meinem Urlaub, war ich noch beim bekannten Leichtathletik-Meeting in Monaco und habe einige ehemalige Kontrahenten getroffen. Eine Laufbahn als Trainer oder Ähnliches kommt zurzeit für mich auch nicht infrage, dafür reicht die Zeit nicht aus und dafür fühle ich mich momentan auch noch zu jung. Mein Herzblut und meine Passion gehören jetzt erst einmal meinem bzw. ‘unserem’ Geschäft.“

Info: David Fiegen

Geb.: 3. September 1984 in Esch/Alzette

Sportliche Erfolge:

2002: 3. Junioren-WM in Jamaika

2003: 2. Junioren-EM in Finnland

2004: Olympia-Teilnehmer in Athen

2006: 2. EM in Göteborg

2002: Luxemburgs Sportler des Jahres



Bestzeit: 800 m in 1:44,81 Min., aufgestellt am 18. August 2006 im Letzigrund-Stadion in Zürich

Luxemburgische Rekorde über 800 m und 1000 m auf der Bahn; 800 m, 1.000 m und 1.500 m in der Halle

Info: Brasserie-Bistro Koeppchen

9, Berreggaass

L-5485 Wormeldange-Haut

Telefonnummer: +352 76 00 46



Öffnungszeiten:

12.00-14.00 Uhr und 18.30-22.00 Uhr

Sonntags nur bis 21.00 Uhr

Montags geschlossen

www.koeppchen.lu

Reservierungen unter: iessen@koeppchen.lu